Февраль, 23 в 22:02

Россия и лично глава Кремля Владимир Путин все еще имеют целью захват Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Его спросили, находится ли все еще украинская столица под угрозой.

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– Думаю, президент Путин до сих пор хочет оккупировать Киев. Но их идеи, миссия и надежда касаются всей Украины. Чтобы мы потеряли свою независимость и свой суверенитет. И поэтому, думаю, все поняли: если вы не можете оккупировать столицу, если вы не можете оккупировать Киев, вы не можете оккупировать Украину, – сказал он.

В то же время Владимир Зеленский считает, что президент России не готов к нападению с территории Беларуси.

– Я думаю, что он не готов. И это будет большой ошибкой и для него, и для Беларуси. Исторической ошибкой. Потому что они нас не оккупируют, ведь они уже не так сильны, как были, даже тогда они не смогли этого сделать. Поэтому сейчас для них будет огромным вызовом и проблемой занять Киев. И, как я уже сказал, большой ошибкой. Потому что они будут вовлечены в эту войну, Беларусь, люди из Беларуси, солдаты из Беларуси, – сказал он.

По мнению украинского лидера, для России это будет означать “потерю истории” и “потерю Беларуси”.

При этом президент Зеленский верит, что в случае, если Беларусь все же присоединится к России в нападении на Киев, то Украина будет бороться и выдержит.