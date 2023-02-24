Зеленський: Путін досі хоче окупувати Київ
Росія та особисто очільник Кремля Володимир Путін все ще мають на меті захоплення Києва.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.
Його запитали, чи все ще знаходиться українська столиця під загрозою.
– Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну, – сказав він.
Водночас Володимир Зеленський вважає, що президент Росії не готовий до нападу з території Білорусі.
– Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі, – сказав він.
На думку українського лідера, для Росії це означатиме “втрату історії,” і “втрату Білорусі”.
При цьому президент Зеленський вірить, що у випадку, якщо Білорусь все ж доєднається до Росії у нападі на Київ, то Україна буде боротись і витримає.