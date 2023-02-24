Лютий, 23 в 22:02

Росія та особисто очільник Кремля Володимир Путін все ще мають на меті захоплення Києва.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

Його запитали, чи все ще знаходиться українська столиця під загрозою.

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– Гадаю, президент Путін досі хоче окупувати Київ. Але їхні ідеї, місія і надія стосуються всієї України. Щоб ми втратили свою незалежність і свій суверенітет. І тому, гадаю, всі зрозуміли: якщо ви не можете окупувати столицю, якщо ви не можете окупувати Київ, ви не можете окупувати Україну, – сказав він.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що президент Росії не готовий до нападу з території Білорусі.

– Я думаю, що він не готовий. І це буде великою помилкою і для нього, і для Білорусі. Історичною помилкою. Тому що вони нас не окупують, адже вони вже не такі сильні, як були, і навіть тоді вони не змогли цього зробити. Тому зараз для них буде величезним викликом і проблемою зайняти Київ. І, як я вже сказав, великою помилкою. Тому що вони будуть залучені в цю війну, Білорусь, люди з Білорусі, солдати з Білорусі, – сказав він.

На думку українського лідера, для Росії це означатиме “втрату історії,” і “втрату Білорусі”.

При цьому президент Зеленський вірить, що у випадку, якщо Білорусь все ж доєднається до Росії у нападі на Київ, то Україна буде боротись і витримає.

