Февраль, 24 в 0:59

Россия для выживания лучше вернуть Украине все захваченные территории, иначе сосуществование следующих поколений станет невозможным.

Об этом в интервью BBC заявил президент Владимир Зеленский.

Его спросили, что, как правило, войны заканчиваются соглашением, но чем может закончиться российско-украинская война, может ли быть так, что Украине придется отказаться от части территории, которую Киев контролировал до 2014 года.

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— Украина хочет гарантий безопасности. Все мы хотим, мы объединены. Поэтому любые территориальные компромиссы будут только ослаблять наше государство. Вопрос же не в слове “компромисс” — чего его бояться? У нас миллион компромиссов в жизни, они ежедневно происходят. Вопрос — с кем? Компромисс с Путиным? Нет. Почему? Потому что нет веры. Диалог с ним? Нет. Почему? Нет веры. Понимаете, мы можем о чем-то договориться, а на следующий день он вводит войска.

Ты думаешь: как же так могло произойти, мы жили веками — а он пытает твоих людей? То есть нельзя иметь какие-либо договоренности с теми, кто их не готов соблюдать. И поэтому это вопрос выживания нашего государства, — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что имеет желание вернули все территории Украины, хотя и знает, что сложная миссия.

— Но для нашего государства это хорошо. Мало того, я вам скажу честно, я считаю, что для выживания России это также важно — отдать все (захваченные, — Ред.) территории. Потому что, если они не отдают какую-то часть наших территорий, это делает невозможным для следующих поколений любое сосуществование. Если наши партнеры позволят им об этом думать и находить эти варианты — это ни к чему хорошему не приведет — ни в Украине, ни в России, ни в Европе, — сказал он.

Именно по этой причине, говорит Зеленский, все могут понять в мире, что чужие государства можно захватывать, если ты государство с сильным войском или с большим количеством людей.

— Если у тебя есть ядерное оружие — в принципе, если очень настойчиво и долго воевать, то можно будет потом выйти на какое-то понимание и забрать какую-то часть территории. Я просто считаю, что это большой-большой риск. Вот мое отношение об оккупированных территорий, — сказал он.

При этом президент добавил, что в случае, если Украина не деоккупирует свои территории, или если партнеры Украины позволят России найти какие-то компромиссы по Донбассу или Крыму, или югу наших территорий, не деоккупировать их, тогда это “будет бомба, которая может взорваться, посреди Украины и Европы”.

Он также заявил, что до 24 февраля Киев хотел идти дипломатическим путем и стремился к диалогу и без оружия найти возможность деоккупировать территорию Украины, которая была оккупирована с 2014 года.

— Так было: заморозить. Заморозить войну. Конфликт. Но прекращения огня не было, хотя у нас было перемирие — месяц, два месяца, потом снова. И так было до 24-го. Было большой ошибкой подписывать такой документ, Минские соглашения. Это то же самое, что сейчас кто-то предлагает. Вы слышите, возможно, что есть какой-то документ, какая-то декларация, которая будет делать то же самое, — пояснил он.

Владимир Зеленский говорит, что сегодня таким документом является формула мира Украины из 10 пунктов, в которой “очень правильно мы видим все вызовы и все меры безопасности, которые нужны нам, нужны Украине, нужны Европе”.

— Например, первый пункт о ядерной безопасности. Здесь речь идет не об Украине. Мы не знаем, какую часть мира это может задеть. Здесь все под угрозой. По моему мнению, мы должны сделать все возможное, чтобы не дать России возможности взорвать шесть Чернобылей на одной Запорожской АЭС, — сказал он.

По его словам, если Украина действительно хочет остановить войну, то необходимо найти решение на мировом уровне.

Президент подчеркнул, что речь идет о возвращении территорий до 2014 года.

— Иначе, если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через два года, три, пять, возможно, десять лет они (россияне, — Ред.) вернутся, — ответил он.

Кроме того, Зеленского спросили, будет ли мир без возвращения Крыма

— Я считаю, что нет. Не будет нормального мира для Украины, украинцев, Европы, мира, — сказал он.

Кроме того, в интервью Владимир Зеленский рассказал, что у главы Кремля Владимира Путина все еще есть планы по захвату Киева.