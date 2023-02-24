Лютий, 24 в 0:59

Росії для виживання краще повернути Україні всі захоплені території, інакше співіснування наступних поколінь стане неможливим.

Про це в інтерв’ю BBC заявив президент Володимир Зеленський.

Його запитали, що, зазвичай, війни закінчуються угодою, але чим може закінчитись російсько-українська війна, чи може бути так, що Україні доведеться відмовитися від частини території, яку Київ контролював до 2014 року.

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– Україна хоче безпекових гарантій. Всі ми хочемо, ми об’єднані. Тому будь-які територіальні компроміси будуть тільки послаблювати нашу державу. Чому? Питання ж не в слові “компроміс” – чого його боятися? У нас мільйон компромісів в житті, вони щоденно відбуваються. Питання – з ким? Компроміс з Путіним? Ні. Чому? Бо немає віри. Діалог з ним? Ні. Чому? Немає віри. Розумієте, ми можемо про щось домовитись, а на наступний день він вводить війська.

Ти думаєш: як же так могло статися, ми жили століттями – а він катує твоїх людей? Тобто не можна мати будь-які домовленості з тими, хто їх не готовий дотримуватись. І тому це питання виживання нашої держави, – сказав Зеленський.

Український лідер додав, що має бажання повернули усі території України, хоч і знає, що складна місія.

– Але для нашої держави це добре. Мало того, я вам скажу чесно, я вважаю, що для виживання Росії це також важливо – віддати всі (захоплені, – Ред.) території. Тому що, якщо вони не віддають якусь частину наших територій, це унеможливлює для наступних поколінь будь-яке співіснування. Якщо наші партнери дозволять їм про це думати і знаходити ці варіанти – це ні до чого хорошого не призведе – ані в Україні, ані в Росії, ані в Європі, – сказав він.

Саме з цієї причини, каже Зеленський, всі можуть зрозуміти у світі, що чужі держави можна захоплювати, якщо ти держава з сильним військом або з великою кількістю людей.

– Якщо у тебе є ядерна зброя – в принципі, якщо дуже наполегливо і довго воювати, то можна буде потім вийти на якесь порозуміння і забрати якусь частину території. Я просто вважаю, що це великий-великий ризик. Ось моє ставлення про окупованих територій, – сказав він.

При цьому президент додав, що у випадку, якщо Україна не деокупує свої території, або якщо партнери України дозволять Росії знайти якісь компроміси щодо Донбасу чи Криму, чи півдня наших територій, не деокупувати їх, тоді це “буде бомба, яка може вибухнути, посеред України та Європи”.

Він також заявив, що до 24 лютого Київ хотів йти дипломатичним шляхом і прагнув діалогу та без зброї знайти можливість деокупувати територію України, яка була окупована з 2014 року.

– Так було: заморозити. Заморозити війну. Конфлікт. Але припинення вогню не було, хоча у нас було перемир’я – місяць, два місяці, потім знову. І так було до 24-го. Було великою помилкою підписувати такий документ, Мінські угоди. Це те саме, що зараз хтось пропонує. Ви чуєте, можливо, що є якийсь документ, якась декларація, яка буде робити те саме, – пояснив він.

Володимир Зеленський каже, що сьогодні таким документом є формула миру України з 10 пунктів, в якій “дуже правильно ми бачимо всі виклики та всі заходи безпеки, які потрібні нам, потрібні Україні, потрібні Європі”.

– Наприклад, перший пункт про ядерну безпеку. Тут мова йде не про Україну. Ми не знаємо, яку частину світу це може зачепити. Тут усі під загрозою. На мою думку, ми повинні зробити все можливе, щоб не дати Росії можливості підірвати шість Чорнобилів на одній Запорізькій АЕС, – сказав він.

За його словами, якщо Україна дійсно хоче зупинити війну, то необхідно знайти рішення на світовому рівні.

Президент наголосив, що йдеться про повернення територій до 2014 року.

– Інакше, якщо погодитись на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за два роки, три, п’ять, можливо, десять років вони (росіяни, – Ред.) повернуться, – відповів він.

Крім того, Зеленського запитали, чи буде мир без повернення Криму.

– Я вважаю, що ні. Не буде нормального миру для України, українців, Європи, світу, – сказав він.

Крім того, в інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, що у очільника Кремля Володимира Путіна усе ще є плани щодо захоплення Києва.