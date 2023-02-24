Кроме Британии и Польши есть еще три государства, которые могут предоставить Украине самолеты — Зеленский

Февраль, 24 в 19:15

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для представителей СМИ заявил, что пять стран готовы научить наших пилотов обращаться с боевыми истребителями 4-го поколения F-16 и другими, в частности, это Великобритания и Польша.

— Моя встреча с премьер-министром Великобритании дает ответ на вопрос: “Есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты?”. Мы открываем тренировки с Британией. Сегодня у меня была встреча с премьером Польши Моравецким – мы открываем возможность обучения на F-16, – отметил Зеленский.

Также он заявил, что еще три страны сейчас участвуют в переговорах относительно обучения украинских военных, однако называть их президент не стал.

— Я не хочу говорить, с какими тремя европейскими государствами у нас будет возможность получить эти учения и самолеты. Вы ведь понимаете, что дыма без огня не бывает? Для учений требуется какой-то срок, мы хотим ускорить эти процессы, они сложные. Но это и есть комплексная защита неба, – сказал Зеленский.

Кроме того, он отметил, что партнеры Украины понимают, что современные самолеты – это часть ПВО, и они нужны не столько для ударов по позициям РФ, сколько для защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры.