Окрім Британії та Польщі є ще три держави, які можуть надати Україні літаки – Зеленський

Лютий, 24 в 19:15

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції для представників ЗМІ заявив, що п’ять країн готові навчити наших пілотів поводитися з бойовими винищувачами 4-го покоління F-16 та іншими, зокрема, це Велика Братанія та Польща.

– Моя зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії дає відповідь на запитання: “Чи має Україна шанс отримати високоякісні літаки?”. Ми відкриваємо тренування з Британією. Сьогодні у мене була зустріч з прем’єром Польщі Моравецьким — ми відкриваємо можливість навчання на F-16 , – зазначив Зеленський.

Також він заявив, що ще три країни зараз беруть участь у переговорах щодо тренувань українських воїнів, проте називати їх президент не став.

– Я не хочу говорити, з якими трьома європейськими державами у нас буде можливість отримати ці навчання та літаки. Ви ж розумієте, що диму без вогню не буває? Для навчань потрібен якийсь термін, ми хочемо прискорити ці процеси, вони складні. Але це і є комплексний захист неба, – сказав Зеленський.

Крім того, він зазначив, що партнери України розуміють, що сучасні літаки – це частина ППО, і вони потрібні не так для ударів по позиціях РФ, як для захисту цивільного населення та об’єктів критичної інфраструктури.