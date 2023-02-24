Зеленский о переговорах с РФ: Пусть сначала прекратят нас бомбить, убивать и жечь

Февраль, 24 в 18:53

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых согласился бы говорить о возможности поставить дипломатическую точку в российской агрессивной войне.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 24 февраля в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

– Давайте с самого начала, с того, что вы нарушили. Первый пункт. Уважайте наше право жить на нашей земле. Выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать гражданское население, инфраструктуру, питьевую воду, прекратите разрушать города, села, убивать просто собак, котов, животных, жечь леса – вот все это прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку, – сказал президент.

Он добавил, что после всего, что совершила РФ, просто сесть с ней за стол переговоров Украина не может.