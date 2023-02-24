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Факты / Україна

Зеленский о переговорах с РФ: Пусть сначала прекратят нас бомбить, убивать и жечь

Анастасия Гевко, редактор ленты
Зеленский о переговорах с РФ: Пусть сначала прекратят нас бомбить, убивать и жечь
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условия, при которых согласился бы говорить о возможности поставить дипломатическую точку в российской агрессивной войне. 

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции 24 февраля в честь годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. 

– Давайте с самого начала, с того, что вы нарушили. Первый пункт. Уважайте наше право жить на нашей земле. Выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать гражданское население, инфраструктуру, питьевую воду, прекратите разрушать города, села, убивать просто собак, котов, животных, жечь леса – вот все это прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку, – сказал президент. 

Он добавил, что после всего, что совершила РФ, просто сесть с ней за стол переговоров Украина не может.

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