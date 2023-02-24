Февраль, 24 в 18:20

Президент Владимир Зеленский высказался о странах, которые не поддержали и остались нейтральными в вопросе резолюции ООН по российской агрессивной войне против Украины.

– Наверное для того, чтобы понять, что такое война и потери, потому что теряешь не только территории, но и живых людей, наверное, если ты это не пережил, трудно понять до конца, что происходит и какая это боль для каждого и каждой. Сложно донести эту информацию, – заявил Зеленский во время пресс-конференции 24 февраля.

Он добавил, что по его мнению, это слабая позиция – оставаться в стороне и говорить, что вы не уверены в том, каким именно образом происходит эта война.

– А каким образом? Неужели надо обязательно постоянно война и потери, война и пытки, война и изнасилования. Неужели это должно прийти в каждый дом мира, чтобы люди уже оценили последствия этой кровавой войны. Для этого работает дипломатия и журналистика, чтобы это донести. Это очень сложно донести тем, кто против, но мы над этим работаем. Да, есть шесть стран, которые против. Но мы это делаем. 141 страна – за, – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украине очень нужно делать шаги вперед в сторону стран Африканского континента, ведь все годы независимости Киев не обращал внимания на это направление, и это является большой ошибкой.

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– Крепкого кулака партнеров у Украины не было до этой войны, и это правда. Я счастлив, что он сейчас есть, но он не полный, кого-то не хватает на этой руке объединенной поддержки. Я говорю об Африканском континенте, Латинской Америке. Я хотел бы сделать с ними встречу. Мы для этого готовы работать круглосуточно, и так нужно было делать все эти 30 лет независимости, – резюмировал он.

Глава Украинского государства подчеркнул, что никто в мире не любит “лузеров” – все хотят быть победителями. Поэтому единственный шанс победить – это работать внутри страны и снаружи, привлекая поддержку.