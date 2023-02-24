Зеленський про переговори з РФ: Нехай спершу припинять нас бомбити, вбивати й палити

Лютий, 24 в 18:53

Президент України Володимир Зеленський назвав умови, за яких погодився б говорити про можливість поставити дипломатичну крапку в російській агресивній війні.

Відповідну заяву він зробив під час пресконференції 24 лютого до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Давайте з самого початку, з того, що ви порушили. Перший пункт. Поважайте наше право жити на нашій землі. Вийдіть з нашої території, припиніть нас бомбити, припиніть вбивати цивільне населення, інфраструктуру, питну воду, припиніть руйнувати міста, села, вбивати просто собак, котів, тварин, палити ліси – ось все це припиняєте, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми будемо дипломатично ставити крапку, – сказав президент.

Він додав, що після всього, що скоїла РФ, просто сісти з нею за стіл переговорів Україна не може.