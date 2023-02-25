Февраль, 25 в 19:02

Россия нанесла очередной удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего была ранена женщина и поврежден 21 частный дом, разрушена амбулатория.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

— Последствия вражеского ракетного удара по Краматорску. Ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория. Россия – страна-террорист, – говорится в описании к снимкам разрушений.

Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску / 9 фотографий

Напомним, что 14 февраля российские войска нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области.

Сейчас смотрят

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 367-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Краматорский городской совет