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Факты / Україна

Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску

Россия нанесла очередной удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего была ранена женщина и поврежден 21 частный дом, разрушена амбулатория.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

— Последствия вражеского ракетного удара по Краматорску. Ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория. Россия – страна-террорист, – говорится в описании к снимкам разрушений.

Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску / 9 фотографий

Напомним, что 14 февраля российские войска нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области.

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Фото: Краматорский городской совет

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