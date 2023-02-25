Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску
Россия нанесла очередной удар по Краматорску Донецкой области, в результате чего была ранена женщина и поврежден 21 частный дом, разрушена амбулатория.
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
— Последствия вражеского ракетного удара по Краматорску. Ранена женщина, поврежден 21 частный дом и разрушена амбулатория. Россия – страна-террорист, – говорится в описании к снимкам разрушений.
Поврежден 21 дом, ранена женщина: Россия нанесла очередной удар по Краматорску / 9 фотографий
Напомним, что 14 февраля российские войска нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области.
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