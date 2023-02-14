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Факты / Україна

Оккупанты нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску — ОВА

Бедрак Виктория, редактор ленты
Оккупанты нанесли ракетные удары по Константиновке и Краматорску — ОВА

Российские войска нанесли два ракетных удара по Константиновке и Краматорску в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По предварительным оперативным данным, в Константиновке ранили гражданского человека и повредили дворец культуры, в котором сейчас работает Центр выдачи гуманитарной помощи.

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В Краматорске оккупанты повредили помещение медицинского учреждения.

В Донецкой ОВА также показали, как выглядит Константиновка после удара.

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