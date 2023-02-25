Февраль, 25 в 16:51

Страна-агрессор Россия оккупировала более 1,8 тыс. украинских населенных пунктов и стремится захватить новые территории Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам мероприятия, посвященного солидарности Германии с Украиной.

Глава государства отметил, что украинцы сейчас воюют за то, без чего другие страны Европы не представляют свою жизнь. Речь идет об элементарной безопасности, свободе, жизни по закону, человеческом достоинстве и праве каждого человека на уважение к себе.

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– Это счастье жить в семье и возможность мечтать о безопасном и свободном будущем для своих детей. Простые вещи, которых сейчас лишены 1 877 украинских городов и сел. Оккупант стремится увеличить это число и добавить еще миллионы сломанных судеб к уже сломанным, — подчеркнул Зеленский.

В качестве примера он рассказал о ситуации во временно оккупированном РФ Мариуполе, где почти не осталось уцелевших домов.

Зеленский заявил, что РФ сделала все, чтобы “убить этот город”, и Мариуполь сейчас разрушен более чем на 90%.

– Остатки домов, уничтоженных российскими бомбами и ракетами, сожжены оккупантами. Части города Россия сносит, чтобы переделать эти ужасные руины в бетонную крошку, которую собираются использовать при строительстве дорог. Мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы не дать России переработать в бетонную крошку Украину, наших соседей и всю Европу, до которой хочет дотянуться российский реваншизм, – добавил Зеленский.

Глава государства напомнил, что ни дипломатия, ни существующая в мире архитектура безопасности, ни экономические связи не удержали войска РФ от вторжения.

Он уточнил, что вместе Украина и союзники способны победить и завершить полномасштабную российскую агрессию уже в 2023 году.

Президент объяснил, что с помощью смелости и западного оружия можно не только вернуть мир, но и создать предохранитель для любых агрессий в будущем.

По мнению Зеленского, никто больше не посягнет на свободу других стран, не решится на агрессию, если будет знать, что свободный мир защитит этот народ.