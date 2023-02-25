Лютий, 25 в 16:51

Країна-агресор Росія наразі окупувала понад 1,8 тис. українських населених пунктів і прагне захопити нові території України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною.

Глава держави зазначив, що українці зараз воюють за те, без чого інші країни Європи не уявляють свого життя. Йдеться про елементарну безпеку, свободу, життя за законом, людську гідність та право кожної людини на повагу до себе.

Зараз дивляться

– Це щастя – жити в родині та можливість мріяти про безпечне та вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1 877 українських міст та сіл. Окупант прагне збільшити це число й додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних, – наголосив Зеленський.

Для прикладу він розповів про ситуацію в тимчасово окупованому РФ Маріуполі, де майже не залишилося вцілілих будинків.

Зеленський заявив, що РФ зробила усе, щоб “вбити це місто”, і Маріуполь зараз зруйнований більш ніж на 90%.

– Залишки будинків, які були знищені російськими бомбами та ракетами, спалені окупантами. Частини міста Росія зносить, щоб переробити ці страшні руїни в бетонну крихту, яку збираються використовувати при будівництві доріг. Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не дати Росії переробити в бетонну крихту Україну, наших сусідів і всю Європу, до якої хоче дотягнутися російський реваншизм, – додав Зеленський.

Глава держави нагадав, що ні дипломатія, ні наявна у світі архітектура безпеки, ні економічні зв’язки не стримали війська РФ від вторгнення.

Він уточнив, що разом Україна та союзники здатні перемоги та завершити повномасштабну російську агресію вже в 2023 році.

Президент пояснив, що за допомогою сміливості та західної зброї можна не лише повернути мир, а й створити запобіжник для будь-яких агресій у майбутньому.

На переконання Зеленського, ніхто більше не посягатиме на свободу інших країн, не наважиться на агресію, якщо знатиме, що вільний світ захистить цей народ.