О трибунале над РФ, Китае и Крыме: главные тезисы с пресс-конференции Зеленского

Февраль, 24 в 21:23

В годовщину полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию Лютий. Рік незламності, которая длилась более 2,5 часов.

Во время общения с журналистами глава государства ответил на вопросы, которые касались, в частности, вероятности мирных переговоров с РФ, депортации Россией украинских детей, мирного плана Китая, мирных инициатив Турции и Китая, а также отношений Киева и Иерусалима.

Факты ICTV выделяют главное из пресс-конференции Зеленского 24 февраля.

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О будущей победе

Владимир Зеленский считает, что победа неизбежно будет, но важно, чтобы и украинцы внутри страны, и международные партнеры оставались объединенными и сдержали свои обещания.

— Если они сдержат все свои слова, сроки, и это не просто будет бла-бла-бла. Я в это верю. Я считаю, что мы смогли быть мощными партнерами. Есть доказательства этому, — сказал президент.

Зеленский добавил, что если все мы сделаем важную домашнюю работу и задания — неизбежно нас ожидает победа

О трибунале над РФ

Президент заявил, что в большинстве своем государства боятся создавать трибуналы из-за разной ответственности. Он добавил, что сейчас Украина отдельно работает над этим вопросом с некоторыми государствами.

О резолюции ООН

Зеленский высказался о странах, которые не поддержали и остались нейтральными в вопросе резолюции ООН по российской войне против Украины.

Он назвал слабой позицией — остаться в стороне и говорить, что вы не уверены в том, каким именно образом происходит эта война.

— Это очень сложно донести тем, кто против, но мы над этим работаем. Да, есть шесть стран, которые против. Но мы это делаем. 141 страна — за, — подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что Украине очень нужно делать шаги вперед в сторону стран Африканского континента, ведь все годы независимости Киев не обращал внимания на это направление, и это является большой ошибкой.

Самый страшный день и самое большое разочарование

За год войны больше всего главу государства разочаровали те, кто должен был бы управлять страной, а вместо этого выехали из Украины и Киева.

— Кто разочаровал? Все те, кто уехали 24 февраля. Все те, кто уехали из Киева. Те, кто выезжали из городов, сел, кто должен управлять государством, охранять его, сражаться за него. Все те люди меня разочаровали.

Самым страшным днем в войне для Зеленского стал тот, когда он приехал в освобожденную Бучу Киевской области и увидел последствия зверств российских оккупантов.

О Китае

По словам Зеленского, в “мирном плане” Пекина есть некоторые пункты, с которыми Киев согласен и мог в этих вопросах сотрудничать с Китаем, в частности, территориальная целостность.

Также президент Украины заявил, что хочет встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.

О тренировках украинских пилотов истребителей

Будущие тренировки украинских пилотов истребителей согласовывают еще с тремя европейскими государствами, кроме Великобритании и Польши. Эти государства президент называть не стал.

О Путине

Президент заявил, что переговоры с диктатором Путиным невозможны. На вопрос, сел бы Зеленский за стол переговоров, если бы в Анкаре его ждал Путин, он ответил:

— Это (Путин, — Ред.) не тот уже человек, там не с кем говорить.

Зеленский добавил, что благодарен Эрдогану, в частности, за зерновые инициативы и приют защитников Азовстали.

Условия переговоров с РФ

Зеленский назвал условия, при которых согласился бы говорить о возможности поставить дипломатическую точку в войне.

По его словам, россияне должны уважать право украинцев жить на своей земле.

— Выйдите с нашей территории, прекратите нас бомбить, прекратите убивать гражданское население, инфраструктуру, питьевую воду, прекратите разрушать города, села, убивать просто собак, кошек, животных, жечь леса — вот все это прекращаете, и тогда мы вам скажем, в каком формате мы будем дипломатически ставить точку, — сказал он.

Президент добавил, что после всего, что совершила РФ, просто сесть с ней за стол переговоров Украина не может.

О возвращении депортированных детей

Украина не может силой забрать детей, который похитила Россия за время полномасштабного вторжения.

— Силой забрать детей мы не можем, потому что мы не можем зайти на территорию Российской Федерации. Силой забрать любой институт мира не может, потому что не имеют мандата, или не имеют допуска, или нет желания РФ их пускать. Это ответ, можем ли мы зайти и забрать — сейчас нет.

Зеленский отметил, что Украина сейчас может оказывать давление. В частности, в начале марта состоится конференция United for Justice во Львове, куда будут приглашены лидеры и международные организации, в частности прокурор МУС Карим Хан.

Об угрозе вторжения России в другие государства.

Глава государства допустил, что это может произойти. В качестве примера он привел Молдову. Зеленский также заявил, что если Украина не выдержит, то “Россия придет в государства НАТО”.

О возвращении Крыма

По вопросу деоккупации Крыма Зеленский сказал, что Киев к этому готовится морально, технически и военно.

— А дальше будут справедливые деоккупационные шаги. Дай Бог, чтобы они были удачные.

В то же время он подчеркнул, что эмоций и желаний в этом вопросе — мало и “надо работать”.

О Республике Корея и Израиле

Зеленский надеется, что Южная Корея найдет возможность предоставить Украине военную помощь. Комментируя призыв генсека НАТО к Сеулу предоставить Киеву военную поддержку, он сказал, что “мы смотрим положительно, если нам будет поставляться оружие”.

— Мы очень заинтересованы в наших двусторонних отношениях, это очень важно для нас. И я думаю, что мы можем их дальше развивать… Я надеюсь, что она (Корея, — Ред.) найдет возможность помочь Украине, — сказал Зеленский.

В вопросе Израиля Зеленский сказал, что хотел бы, чтобы Иерусалим был не медиатором в развязанной Россией против Украины войне, а выбрал конкретную сторону.

С другой стороны он намекнул, что между Украиной и Израилем наблюдается улучшение отношений.