Февраль, 24 в 18:36

США ввели ряд санкция против юридических и физических лиц России, в том числе против российского производителя углеволокна, входящего в структуру госкорпорации Росатом — Umatex, а также ряда пропагандистов из РФ.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

В американском финансовом ведомстве пояснили, что российский оборонно-промышленный комплекс является крупнейшим потребителем углеволокна и других подобных материалов.

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— Umatex — крупнейший российский производитель широкой линейки изделий из углеродного волокна, — отмечается в сообщении.

Помимо непосредственно этой компании, в санкционный список попали три ее дочерние структуры: чешская UMATEX Group Europe S.R.O., которая “является постоянным поставщиком углеродной продукции для различных отраслей промышленности Европы”, компания Аргон, которая производит материалы для авиастроительных компаний и Завод углеродных и композиционных материалов, который, согласно сообщению Минфина США, производит материалы, используемые в аэрокосмической отрасли.

Umatex (прежнее название АО НПК Химпроминжиниринг, структура ГК Росатом) — один из мировых лидеров по производству углеродного волокна широкого сортимента. Помимо этого, компания оказывает инжиниринговую поддержку партнеров, занимается научно-исследовательской деятельностью.

В декабре 2022 года компания приобрела российские активы американского производителя строительных материалов Owens Corning.

Банки

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Кроме того, Вашингтон ввел блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе Московского кредитного банка (МКБ), банков Санкт-Петербург, Уралсиб, Зенит и МТС-банка.

В санкционный список также попали Ланта-банк, Металлинвестбанк, банки Левобережный, Приморье, СДМ-банк и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР).

Также под ограничения попали подконтрольные Зениту финансовые компании — Зенит финанс, Зенит лизинг и Зенит факторинг МСП.

Инвестиционная компания Велес капитал также попала под ограничения американского Минфина. Именно Велес капитал является активным участником внутреннего долгового рынка РФ, и ряд связанных с ней лиц (Дмитрий Бугаенко, Алексей Гнедовский, Велес актив, Велес менеджмент, Велес траст).

Помимо этого, в санкционный список попали несколько банкиров, специализирующихся на сфере частного банкинга — Улан Илишкин, Евгения Тюрикова, Алина Назарова.

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Физлица

Отдельно от Минфина США, санкции ввел и Госдеп Соединенных Штатов в отношении ряда российских министров и губернаторов, в том числе против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, министра энергетики Николая Шульгинова, министра цифрового развития Максута Шадаева.

В документе говорится, что под санкции также подпали российский министр природных ресурсов Александр Козлов, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда Антон Котяков, министр по делам гражданской обороны Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Олег Матыцин.

Также в санкционный список попала российская пропагандистка Ольга Скабеева.

Кроме указанных лиц, под ограничения попали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Тверской области Игорь Рудень, глава республики Бурятия Алексей Цыденов и другие.

В заявлении Госдепа говорится, что США принимают меры по введению визовых ограничений в отношении 1 219 российских военнослужащих в связи с военными действиями в Украине.

Внешнеполитическое ведомство Америки также сообщило о санкциях в отношении ряда организаций и компаний, в том числе против Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ, ОАО Объединенная зерновая компания, Всероссийского НИИ автоматики имени Н.Л. Духова, судоходной компании Пола Райз, АО Аргус-Холдинг.

Кроме того, санкции коснулись и управляющей организации оккупированной Запорожской АЭС и ее главы Олега Романенко.

— В результате сегодняшних действий все имущество и доли в имуществе вышеуказанных лиц, находящиеся в США или во владении или под контролем американских лиц, заблокированы, — говорится в сообщении.

Кроме того, любые организации, которые прямо или косвенно на 50 и более процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются.

Все операции американских лиц или на территории (или транзитом) Соединенных Штатов, которые связаны с любой собственностью или интересами в собственности обозначенных или заблокированных лиц, запрещены, если только они не разрешены общей или специальной лицензией, выданной Управлением по контролю за иностранными активами США (Минфин США).

Эти запреты включают внесение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг любым заблокированным лицом, в его пользу или для его блага, а также получение любого вклада или предоставление средств, товаров или услуг от любого такого лица.