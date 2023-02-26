Министр обороны Эстонии прибыл в Киев и объявил о новом пакете помощи

Февраль, 26 в 18:01

В воскресенье, 26 февраля, министр обороны Эстонии Ханно Певкур прибыл с визитом в Киев.

Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Алексей Резников.

По его словам, общая сумма помощи Украине от Эстонии уже превысила 1% ВВП.

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– Постоянная поддержка в рамках Рамштайна, гаубицы 155 мм, инициатива 1 млн снарядов 155 мм для Украины, полевые госпитали и лечение наших воинов – это лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и их поддержки, – написал Резников.

По данным эстонского издания ERR, сегодня Ханно Певкур объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

Поддержка включает штурмовые винтовки, пистолеты, беспилотные летательные аппараты, тепловизоры, генераторы, зарядные устройства, а также одежду.

В прошлом месяце стало известно, что Эстония передает Украине все свои 155-мм гаубицы.

Посол Каймо Кууск заявив, что Таллин продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку украинским защитникам.

Фото: Алексей Резников