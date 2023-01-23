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Пример для других стран. Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы – посол

Бедрак Виктория, редактор ленты
Пример для других стран. Эстония отдаст Украине все свои 155-мм гаубицы – посол

В рамках нового пакета военной помощи Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы.

Об этом сообщает Посольство Эстонии в Киеве.

– Мы отдаем все наши 155-мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне, – заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск.

Отмечено, что правительство Эстонии приняло на данный момент решение о самом большом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро.

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Туда войдут:

  • десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30
  • тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм
  • сотни противотанковых гранатометов М2 Карл-Густаф с боеприпасами
  • средства поддержки артиллерийских подразделений

Таким образом, общая военная помощь Украине составляет более 1% ВВП Эстонии. Кроме того, Таллин продолжит оказывать как базовую, так и специализированную подготовку украинских защитников.

Ранее глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что Германия разрешит другим странам отправить танки Leopard 2 в Украину. По его мнению, Берлин объявит о своем решении “в ближайшие дни”.

Источник: Estonian Embassy in Kyiv

Фото: Estonian Embassy in Kyiv

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