Міністр оборони Естонії прибув до Києва та оголосив про новий пакет допомоги

Лютий, 26 в 18:01

У неділю, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва.

Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков.

За його словами, загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.

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