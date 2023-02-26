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Факти / Україна

Міністр оборони Естонії прибув до Києва та оголосив про новий пакет допомоги

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Резніков та міністр оборони Естонії Ханно Певкур

У неділю, 26 лютого, міністр оборони Естонії Ханно Певкур прибув з візитом до Києва.

Про це повідомив очільник українського оборонного відомства Олексій Резніков.

За його словами, загальна сума допомоги Україні від Естонії уже перевищила 1% ВВП.

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– Постійна підтримка в рамках Рамштайну, гаубиці 155 мм, ініціатива 1 млн снарядів 155 мм для України, польові шпиталі і лікування наших воїнів — це лише невеликий перелік того, що для нас робить дружня Естонія. Я в захваті від народу Естонії і їх підтримки, – написав Резніков.

За даними естонського видання ERR, сьогодні Ханно Певкур оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Підтримка включає штурмові гвинтівки, пістолети, безпілотні літальні апарати, тепловізори, генератори, зарядні пристрої, а також одяг.

Минулого місяця стало відомо, що Естонія передає Україні всі свої 155-мм гаубиці. 

Посол Каймо Кууск заявив, що Таллінн продовжить надавати як базову, так і спеціалізовану підготовку українським захисникам.

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Фото: Олексій Резніков

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