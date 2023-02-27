Февраль, 26 в 22:51

Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева — указ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Эдуарда Михайловича. Соответствующий указ появился на сайте главы государства в воскресенье, 26 февраля. — Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил, — говорится в указе. Напомним, что Эдуард Москалев занял должность командующего Объединенных сил 15 марта прошлого года. Сейчас смотрят До этого он был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами. Читайте В 2014-м агрессия РФ началась с захвата Крыма, освобождением Крыма мы поставим точку — Зеленский

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