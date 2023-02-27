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Факты / Україна

Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева — указ

Валентина Чорна, редактор ленты
Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Эдуарда Михайловича.

Соответствующий указ появился на сайте главы государства в воскресенье, 26 февраля.

— Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил, — говорится в указе.

Напомним, что Эдуард Москалев занял должность командующего Объединенных сил 15 марта прошлого года.

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До этого он был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.

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