Зеленский уволил командующего Объединенных сил Москалева — указ
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего Объединенных сил Эдуарда Михайловича.
Соответствующий указ появился на сайте главы государства в воскресенье, 26 февраля.
— Уволить Москалева Эдуарда Михайловича с должности Командующего объединенных сил, — говорится в указе.
Напомним, что Эдуард Москалев занял должность командующего Объединенных сил 15 марта прошлого года.
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До этого он был начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования Восток Сухопутных войск Украины и заместителем командующего Объединенными силами.