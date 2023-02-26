В 2014-м агрессия РФ началась с захвата Крыма, освобождением Крыма мы поставим точку — Зеленский

Февраль, 26 в 19:22

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 февраля подвел итоги на дипломатическом уровне для нашей страны за неделю.

В частности, он упомянул о приезде президента США Джо Байдена, руководительницы МВФ Кристалины Георгиевой, премьер-министра Италии Джорджии Мелони, премьера Испании Педро Санчеса, премьера Польши Матеуша Моравецкого, делегации от Конгресса США и визите главы МИД Саудовской Аравии.

Также Зеленский вспомнил голосование за резолюцию ООН, назвав его историческим.

Сейчас смотрят

Глава государства сообщил, что подписал три указа о введении антироссийских санкций СНБО:

против причастных к похищению украинских детей;

против представителей сферы спорта РФ, которые “пытаются поставить спорт на службу агрессии”;

против причастных к структуре российских наемников для войны против Украины.

Зеленский напомнил, что сегодня, 26 февраля, Украина отмечает День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

— В 2014 году российская агрессия началась с захвата Крыма, логично, что освобождением Крыма мы поставим точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал, — сказал президент.

Он выразил благодарность всем, кто приближает победу Украины и отдельно поблагодарил наших ребят из 110-й отдельной механизированной бригады, сбивших очередной вражеский самолет под Авдеевкой.