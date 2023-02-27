Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Москальова – указ
Фото: Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача Об’єднаних сил Едуарда Михайловича.
Відповідний указ з’явився на сайті глави держави у неділю, 26 лютого.
– Звільнити Москальова Едуарда Михайловича з посади Командувача об’єднаних сил, – йдеться в указі.
Нагадаємо, що Едуард Москальов обійняв посаду командувача Об’єднаних сил 15 березня минулого року.
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До цього Москальов був начальником штабу – першим заступником командувача військ оперативного командування Схід Сухопутних військ України та заступником командувача Об’єднаних сил.