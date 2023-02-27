Зеленский ввел санкции против дочери Пригожина и связанных с ним структур
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда россиян.
Соответствующие указы появились на сайте главы государства в воскресенье, 26 февраля.
— Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 февраля 2023 года О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в тексте указов 114/2023, 115/2023 і 116/2023, — отмечается на сайте.
Под ограничения попали 4 представителя из сферы спорта РФ — легкоатлетка и олимпийская чемпионка Елена Исимбаева; пловец, член Международного олимпийского комитета Александр Попов; президент Олимпийского комитета РФ Виталий Смирнов; президент Федерации тенниса РФ, член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.
Другим решением санкции ввели против 109 физических и 7 юридических лиц РФ, среди которых Благотворительный фонд Гольфстрим, общественное движение Народный фронт За Россию, Российская гуманитарная миссия, Российский Красный крест и др.
Третье решение касается 164 физических лиц и 85 юридических лиц РФ. Под санкции попала дочь руководителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и связанные с ним структуры.