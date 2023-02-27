Зеленський запровадив санкції проти доньки Пригожина та пов’язаних з ним структур

Лютий, 27 в 0:04

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти низки росіян.

Відповідні укази з’явилися на сайті глави держави у неділю, 26 лютого.

– Запровадити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 26 лютого 2023 року Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), – ідеться в тексті указів 114/2023, 115/2023 і 116/2023, – зазначається на сайті.

Під обмеження потрапили 4 представники зі сфери спорту РФ – легкоатлетка й олімпійська чемпіонка Олена Ісімбаєва; плавець, член Міжнародного олімпійського комітету Олександр Попов; президент Олімпійського комітету РФ Віталій Смирнов; президент Федерації тенісу РФ, член Міжнародного олімпійського комітету Шаміль Тарпищев.

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Іншим рішенням санкції запровадили проти 109 фізичних і 7 юридичних осіб РФ, серед яких Благодійний фонд Гольфстрім, громадський рух Народний фронт За Росію, Російська гуманітарна місія, Російський Червоний хрест тощо.

Третє рішення стосується 164 фізичних осіб і 85 юридичних осіб РФ. Під санкції потрапила донька керівника ПВК Вагнера Євгена Пригожина та пов’язані з ним структури.