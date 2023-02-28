Февраль, 28 в 15:16

Оборонный концерн Rheinmetall по поручению правительства Германии начал поставлять Украине автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE. В основном они используются для мониторинга больших участков местности с привлечением минимального количеством персонала.

Об этом сообщает пресс-служба Rheinmetall.

Указано, что разведывательные системы состоят из мобильных башен наблюдения с оборудованием для видеонаблюдения днем и ночью, мини-дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки также входят транспортные средства.

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Rheinmetall в этом проекте сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel. Также указано, что стоимость заказа составляет двузначную сумму в миллионы евро. При этом доставка уже началась.

— Вышки наблюдения SurveilSPIRE можно загрузить на трейлеры и быстро транспортировать в зону их работы. Для сборки требуется три человека, а работа полностью автоматизирована, — добавляют в концерне.

Система также включает беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт. Солнечные панели обеспечивают длительную работу без кабелей питания или источника топлива. Система базируется на автопилотируемых разведывательных беспилотниках, которые осуществляют патрулирование и полеты для выполнения определенных задач. Это позволяет проверять выявленные угрозы, а оператор может инициировать необходимые контрмеры.

Ранее Германия объявила о новой военной помощи Украине. Она включает мостоукладочные танки, аптечки, сетки и грузовики.

Источник: Rheinmetall