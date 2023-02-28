Лютий, 28 в 15:16

Оборонний концерн Rheinmetall за дорученням уряду Німеччини почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE. Здебільшого вони використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості із залученням мінімальної кількості персоналу.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Зазначено, що розвідувальні системи складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, мінідронів з автопілотом і системи управління. До комплектів постачань також входять транспортні засоби.

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Rheinmetall у цьому проєкті співпрацює з естонською компанією DefSecIntel. Також вказано, що вартість замовлення становить двозначну суму в мільйонах євро. І доставка вже почалася.

– Вежі спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до зони їхньої роботи. Для складання потрібні три людини, а робота повністю автоматизована, – додають у концерні.

Система також містить бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передавання відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання та польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози, а оператор може ініціювати необхідні контрзаходи.

Раніше Німеччина оголосила про нову військову допомогу Україні. Вона охоплює мостоукладальні танки, аптечки, сітки та вантажівки.

Джерело: Rheinmetall