Февраль, 28 в 20:30

Минреинтеграции обновило перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся боевые действия.

В новый список вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.

На основе этого перечня внутриперемещенным лицам будут осуществлять выплаты.

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Также право на выплаты имеют лица, выехавшие из населенных пунктов, расположенных на территориях, оккупированных Российской Федерацией и на которых не определена дата завершения боевых действий (дата прекращения возможности боевых действий).

Список не является фиксированным. Он регулярно обновляется. Если человек зарегистрирован в одной из областей из перечня, но не может найти в нем свою территорию, рекомендуют обратиться в соответствующую военную администрацию и уточнить информацию.

На горячую линию Минреинтеграции продолжают поступать обращения от ВПЛ, которые ждут выплаты ежемесячной помощи на проживание, поэтому было инициировано еженедельное межведомственное совещание.

По результатам совещания в Минреинтеграции сообщили, что выплаты ежемесячной помощи на проживание ВПЛ будут осуществлены в течение недели.