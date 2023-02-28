Лютий, 28 в 20:30

Мінреінтеграції оновило перелік територій, які вважаються тимчасово окупованими або на яких ведуться чи велися бойові дії.

До нового переліку увійшли населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Запорізькій і Луганській областях.

На основі цього переліку внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати.

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Також право на виплати мають особи, які виїхали з населених пунктів, які розташовані на територіях, окупованих Російською Федерацією і на яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливості бойових дій).

Перелік не є фіксованим. Він регулярно оновлюється. Якщо людина зареєстрована в одній з областей з переліку, але не може знайти в ньому свою територію, рекомендують звернутися до відповідної військової адміністрації та уточнити інформацію.

На гарячу лінію Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від ВПО, які чекають на виплати щомісячної допомоги на проживання, тому було ініційовано щотижневу міжвідомчу нараду.

За результатами наради у Мінреінтеграції повідомили, що виплати щомісячної допомоги на проживання ВПО будуть здійснені протягом тижня.