Не способны открыть второй фронт: Гуменюк о ситуации на границе с Приднестровьем

Март, 01 в 14:27

Сейчас активности войск РФ со стороны границы с Приднестровьем не наблюдается.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Те силы, которые сосредоточены от страны-агрессора со стороны Приднестровья, не являются критической силой, которая способна открыть второй фронт. Им все равно нужна будет поддержка, а географически получить ее они не могут, — сказала она.

Гуменюк отметила, что сейчас враг использует информационное и психологическое давление на население, раскачивая обстановку в соседней Молдове.

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– Именно поэтому мы наблюдаем, что сейчас работают больше информационно-психологические операции в Молдове, где пытаются расшатывать социально-политический строй, — рассказала руководитель пресс-центра.

Как мы рассказывали ранее, Россия планирует организовать государственный переворот в Молдове. Этот план предусматривает совершение диверсий, захват заложников и нападения на здания органов государственной власти.

Напомним, Украина усиливает контроль на границе с непризнанным Приднестровьем. Украинские военнослужащие возводят там фортификационные сооружения.

Фото: Наталья Гуменюк