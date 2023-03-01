Не здатні відкрити другий фронт: Гуменюк про ситуацію на кордоні з Придністров’ям

Березень, 01 в 14:27

Наразі активності військ РФ з боку кордону з Придністров’ям не спостерігається.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Ті сили, які зосереджені від країни-агресора зі сторони Придністров’я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт. Їм все одно потрібна буде підтримка, а географічно отримати її вони не можуть, – сказала вона.

Гуменюк зазначила, що нині ворог використовує інформаційний та психологічний тиск на населення, розкачуючи обстановку в сусідній Молдові.

Зараз дивляться

– Саме тому ми спостерігаємо, що зараз працюють більше інформаційно-психологічні операції у Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний стрій, – розповіла керівниця пресцентру.

Як ми розповідали раніше, Росія планує організувати державний переворот у Молдові. Цей план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

Нагадаємо, Україна посилює контроль на кордоні з невизнаним Придністров’ям. Українські військовослужбовці зводять там фортифікаційні споруди.

Фото: Наталя Гуменюк