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Факти / Україна

Не здатні відкрити другий фронт: Гуменюк про ситуацію на кордоні з Придністров’ям

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Гуменюк

Наразі активності військ РФ з боку кордону з Придністров’ям не спостерігається. 

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Ті сили, які зосереджені від країни-агресора зі сторони Придністров’я, не є критичною силою, яка здатна відкрити другий фронт. Їм все одно потрібна буде підтримка, а географічно отримати її вони не можуть, – сказала вона. 

Гуменюк зазначила, що нині ворог використовує інформаційний та психологічний тиск на населення, розкачуючи обстановку в сусідній Молдові.

Зараз дивляться

– Саме тому ми спостерігаємо, що зараз працюють більше інформаційно-психологічні операції у Молдові, де намагаються розхитувати соціально-політичний стрій, – розповіла керівниця пресцентру.

Як ми розповідали раніше, Росія планує організувати державний переворот у Молдові. Цей план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

Нагадаємо, Україна посилює контроль на кордоні з невизнаним Придністров’ям. Українські військовослужбовці зводять там фортифікаційні споруди.

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Фото: Наталя Гуменюк

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