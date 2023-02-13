Лютий, 13 в 13:49

Росія планує організувати державний переворот у Молдові. Цей план передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів державної влади.

Про це заявила сьогодні на брифінгу президентка Молдови Майя Санду, посилаючись на документи, отримані від України.

Вона розповіла, які саме дані отримала від української сторони щодо дестабілізації росіянами ситуації в Молдові.

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Санду уточнила, що РФ хоче здійснити переворот та скинути владу в країні, прикриваючись протестами молдавської опозиції (у цьому контексті вона згадала партію Шор та людей, пов’язаних із молдавським олігархом Володимиром Плахотнюком).

За словами президентки, для здійснення цього плану Москва хоче залучити людей із військовою підготовкою, а також громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії.

– План (Росії, – Ред.) на майбутній період передбачає диверсії із залученням людей із військовою підготовкою, замаскованих під цивільних осіб, для проведення насильницьких дій, нападів на державні будівлі та захоплення заручників… План також передбачає використання іноземців для насильницьких дій, – зазначила політик.

Санду додала, що отримані матеріали містять інструкції для громадян РФ, Білорусі, Сербії та Чорногорії щодо правил в’їзду до Молдови.

– Документи, отримані від наших українських партнерів, вказують на місця та логістичні аспекти організації цієї підривної діяльності, – заявила президентка Молдови.

Санду наголосила, що мета РФ полягає в “поваленні конституційної та легітимної влади в Кишиневі” та встановленні проросійської. Таким чином Москва хоче зупинити інтеграцію країни в Євросоюз та “використати Молдову у війні проти України”.

Санду запевнила, що ситуація перебуває під контролем, цим питанням займаються державні органи безпеки Молдови. Вона закликала парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, які нададуть Службі інформації та безпеки Молдови, а також прокуратурі інструменти для більш ефективної боротьби із загрозами.

Санду також закликала громадян довіряти лише офіційній інформації.

Вперше про плани РФ здійснити переворот у Молдові повідомив 9 лютого президент України Володимир Зеленський, під час виступу на спецзасіданні Європейської ради. Він розповів, що українська розвідка перехопила план Кремля щодо руйнування політичної стабільності в Молдові та встановлення контролю над нею.

Джерело: NewsMaker