Лютий, 28 в 13:59

Україна посилює контроль на кордоні з невизнаним Придністров’ям (Молдова). Українські військовослужбовці зводять там фортифікаційні споруди.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону.

– На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров’я, де від моменту повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони, зокрема й підрозділи ДПСУ, посилили цей напрямок. Ці заходи тривають досі. Відбувається не лише посилення підрозділами, а й проведення необхідних інженерно-фортифікаційних робіт, – зазначив Демченко.

За його словами, кордонам України з Молдовою та Білоруссю зараз приділяється ретельна увага, оскільки ворог може створювати там провокації.

Зараз дивляться

– Ми розуміємо підступність ворога, розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації. Тому ми маємо бути готові до всього на всіх загрозливих напрямках, – пояснив Демченко.

Він уточнив, що на кордоні з невизнаним Придністров’ям рішенням уряду України всі пункти пропуску були зачинені. Там зараз не здійснюються заходи прикордонного контролю.

Прикордонники перевіряють осіб, які перебувають поряд із українським кордоном.

Як відомо, Придністров’я є адміністративною одиницею Молдови, на території якої за участі РФ виникло самопроголошене, невизнане утворення “Придністровська Молдавська Республіка”. Міжнародна спільнота визнає Придністров’я частиною Молдови.

Нещодавно з’явилася інформація, що Росія планує організувати державний переворот у Молдові. Ці дані вперше озвучив 9 лютого президент України Володимир Зеленський із посиланням на українську розвідку.

Згодом президентка Молдови Мая Санду розповіла, що план РФ передбачає вчинення диверсій, захоплення заручників та напади на будівлі органів молдавської державної влади.

На тлі цих повідомлень у Молдові відбулася зміна уряду, його очолив ексміністр внутрішніх справ Дорін Речан. За його словами, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ розробила кілька сценаріїв з дестабілізації Молдови. Йдеться, зокрема, про плани Кремля відкрити новий фронт проти України з використанням аеропорту Кишинева.