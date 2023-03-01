Россия разгоняет фейки о первом захваченном Leopard 2 под Бахмутом

Март, 01 в 16:30

Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что якобы под Бахмутом оккупанты захватили первый Leopard 2.

Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Пропагандисты утверждают, что российская армия захватила под Бахмутом танк Leopard 2 с польским экипажем внутри.

Сейчас смотрят

– На самом деле это фейк. Как отметил Telegram-канал Цитадель, фотография, которую россияне выдают за кадр из Донецкой области, на самом деле была сделана еще пять лет назад на полигоне в Германии, – говорится в сообщении.

Россияне просто дорисовали триколор к танку и соврали, что фотография сделана под Бахмутом.

Напомним, первые четыре танка Leopard 2 прибыли в Украину из Польши в конце февраля.

Ранее мы рассказывали, как Россия распространяет фейки, что Украина якобы собирается напасть на Приднестровье.

Читайте Берлин пришлет Украине еще четыре танка Leopard 2A6 из своих армейских запасов

Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности