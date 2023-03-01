Россия разгоняет фейки о первом захваченном Leopard 2 под Бахмутом
Российские СМИ распространяют фейковую информацию, что якобы под Бахмутом оккупанты захватили первый Leopard 2.
Об этом сообщают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Пропагандисты утверждают, что российская армия захватила под Бахмутом танк Leopard 2 с польским экипажем внутри.
– На самом деле это фейк. Как отметил Telegram-канал Цитадель, фотография, которую россияне выдают за кадр из Донецкой области, на самом деле была сделана еще пять лет назад на полигоне в Германии, – говорится в сообщении.
Россияне просто дорисовали триколор к танку и соврали, что фотография сделана под Бахмутом.
Напомним, первые четыре танка Leopard 2 прибыли в Украину из Польши в конце февраля.
Ранее мы рассказывали, как Россия распространяет фейки, что Украина якобы собирается напасть на Приднестровье.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности