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Факты / Україна

Берлин пришлет Украине еще четыре танка Leopard 2A6 из своих армейских запасов

Илья Нежигай, редактор ленты
Leopard-2
Фото: Getty Images

Берлин пришлет Украине еще четыре танка Leopard 2 A6 из своих армейских запасов.

Об этом пишет немецкое издание DPA со ссылкой на Министерство обороны ФРГ.

На странице Министерства обороны Германии говорится, что глава оборонного ведомства Борис Писториус принял решение передать Украине еще четыре основных боевых танка Leopard2 A6 из запасов Бундесвера.

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— Таким образом, Германия увеличивает количество поставляемых танков с 14 до 18 и вместе с Швецией и Португалией, чем обеспечивает в общей сложности один батальон (танков Leopard 2, — Ред.) для Украины.

Ранее сообщалось, что Португалия предоставит Украине 3 танка Leopard 2, когда Швеция обязалась передать украинским танкистам 10 танков Stridsvagn 122, которые являеются лицензированным немецким танком Леопард 2А5, в конструкцию которого внесены различные изменения.

Минобороны Португалии сообщало, что готово отправить свои танки в марте текущего года.

24 февраля 2023 года Швеция объявила, что присоединится к танковой коалиции и поставит Украине до 10 танков Stridsvagn (Leopard 2), а также зенитные системы.

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