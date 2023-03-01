Росія розганяє фейки про перший захоплений Leopard 2 під Бахмутом

Березень, 01 в 16:30

Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію, що нібито під Бахмутом окупанти захопили перший Leopard 2.

Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Пропагандисти стверджують, що російська армія захопила під Бахмутом танк Leopard 2 з польським екіпажем всередині.

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– Насправді це – фейк. Як зазначив Telegram-канал Цитадель, фотографія, яку росіяни видають за кадр з Донеччини, насправді була зроблена ще пʼять років тому на полігоні в Німеччині, – йдеться у повідомленні.

Росіяни просто домалювали триколор до танка та збрехали, що світлина була зроблена під Бахмутом.

Нагадаємо, перші чотири танки Leopard 2 прибули в Україну з Польщі у кінці лютого.

Раніше ми розповідали, що Росія поширює фейки, що Україна нібито збирається напасти на Придністров’я.

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Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки