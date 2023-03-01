Росія розганяє фейки про перший захоплений Leopard 2 під Бахмутом
Російські ЗМІ поширюють фейкову інформацію, що нібито під Бахмутом окупанти захопили перший Leopard 2.
Про це повідомляють у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Пропагандисти стверджують, що російська армія захопила під Бахмутом танк Leopard 2 з польським екіпажем всередині.
– Насправді це – фейк. Як зазначив Telegram-канал Цитадель, фотографія, яку росіяни видають за кадр з Донеччини, насправді була зроблена ще пʼять років тому на полігоні в Німеччині, – йдеться у повідомленні.
Росіяни просто домалювали триколор до танка та збрехали, що світлина була зроблена під Бахмутом.
Нагадаємо, перші чотири танки Leopard 2 прибули в Україну з Польщі у кінці лютого.
Раніше ми розповідали, що Росія поширює фейки, що Україна нібито збирається напасти на Придністров’я.
Джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки