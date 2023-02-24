Лютий, 24 в 13:40

До України із Польщі вже прибули перші бойові танки Leopard 2.

Про це повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак.

Місцеве видання Wydarzenia пише, що у Польщі розпочалася сесія Ради національної безпеки, скликана президентом Анджеєм Дудою.

Зараз дивляться

Основна тема зустрічі – гарантування безпеки у Польщі у зв’язку з російською війною в Україні, а також зустріч Бухарестської дев’ятки.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що до України прибули перші польські танки Leopard. А прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, який сьогодні перебуває у Києві, поїхав приймати Leopard.

Нагадаємо, що 11 січня президент Польщі Анджей Дуда висунув проєкт створення танкової коаліції для України.

Раніше президент США Джо Байден під час візиту до Києва повідомив, що спільними зусиллями вдалося зібрати для ЗСУ 700 танків, тисячі бронемашин та іншого озброєння.