Франция увеличивает закупку снарядов для Caesar, не дожидаясь принятия военного бюджета

Март, 01 в 17:14

Франция в этом году увеличит объем заказов на производство снарядов и ракет для своих вооружений. В частности гаубицы Caesar, которые передаются Украине.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, сообщает Air-cosmos.

– Мы сделаем это и не будем ждать принятия нового закона о военном бюджете. Мы учитываем опыт войны в Украине, и дальше будем делать так же, — сказал он.

Лекорню отметил, что в июле 2022-го был размещен заказ на пять тысяч снарядов калибра 155 мм для самоходных артиллерийских установок Caesar.

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–В марте 2023 года Франция закажет у производителя военной техники и вооружений Nexter еще 16 тысяч снарядов этого калибра. Также будет размещено три глобальных заказа с годовым объемом 15 тысяч боеприпасов, — заявил Лекорню.

Министр обороны Франции не стал уточнять, сколько именно из этого числа боеприпасов будет направлено Украине.

Источник: Air-cosmos