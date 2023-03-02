Березень, 02 в 13:50

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню не виключає можливість передачі Києву винищувачів Mirage 2000.

Про це повідомляє ВMFTV.

Так, 28 лютого сенатор Філіп Фолліо запитав міністра щодо планів МО країни передати українцям 12 списаних і поставлених на зберігання влітку 2022 року винищувачів. Інша сенаторка Жоель Гарріо-Майлям запитала, чи готова Франція навчати українських льотчиків у Варшаві.

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Лекорню не підтвердив ні передачу літаків, ні підготовку льотчиків. За його словами, наразі Україні терміново потрібні боєприпаси, адже від них залежить стійкість українських захисників.

Водночас міністр визнав, що “з українцями ведуть переговори щодо літаків і навчання”. Лекорню не уточнив, про який тип літака йдеться.

За його словами, труднощі з доставленням літаків пов’язані з логістикою, навчанням, можливостями технічного обслуговування – “все це у тимчасових горизонтах, які явно не є короткостроковими”.

Усього ВПС Франції мають 195 винищувачів (96 Rafale та 99 Mirage 2000 серій 5, C та D), ВМС – ще 40 літаків. Mirage поступово виводяться з експлуатації, їх замінюють Rafale.

Раніше міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що його країна у цьому році збільшить обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Зокрема, гаубиць Caesar, які передають Україні.

Джерело: ВMFTV