Март, 02 в 13:19

Раскрутка фейка о якобы проникновении “украинской ДРГ” на территорию Брянской области – классический пример провокации российской пропаганды, причем абсолютно сознательной.

Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан… – предупредил он.

Історія про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… Сейчас смотрят — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Сегодня российские СМИ и Telegram-каналы распространили провокационную информацию о том, что якобы группа “украинских диверсантов” проникла в Брянскую область и взяла в заложники жителей села Сушаны, и там продолжается бой.