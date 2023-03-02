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Факты / Україна

Кремль хочет напугать своих: Подоляк о фейке с “украинской ДРГ” в Брянске

Валентина Летяк, редактор ленты
Михайло Подоляк

Раскрутка фейка о якобы проникновении “украинской ДРГ” на территорию Брянской области – классический пример провокации российской пропаганды, причем абсолютно сознательной.

Об этом написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

– Россия хочет напугать своих, чтобы за год войны хоть как-то оправдать нападение на другую страну и растущую бедность. Тем временем партизанское движение в РФ становится сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан… – предупредил он.

Сегодня российские СМИ и Telegram-каналы распространили провокационную информацию о том, что якобы группа “украинских диверсантов” проникла в Брянскую область и взяла в заложники жителей села Сушаны, и там продолжается бой.

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