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Факти / Україна

Кремль хоче налякати своїх: Подоляк про фейк з “українською ДРГ” у Брянську

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Розкручування фейку про нібито проникнення “української ДРГ” на територію Брянської області – класичний приклад провокації російської пропаганди, до того ж абсолютно свідомої.

Про написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну і все більшу бідність. Тим часом партизанський рух у РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… – попередив він.

Сьогодні російські ЗМІ та Telegram-канали поширили провокативну інформацію про те, що нібито група “українських диверсантів” проникла до Брянської області та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій.

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