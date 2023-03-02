Березень, 02 в 13:19

Розкручування фейку про нібито проникнення “української ДРГ” на територію Брянської області – класичний приклад провокації російської пропаганди, до того ж абсолютно свідомої.

Про написав у Twitter радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

– Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну і все більшу бідність. Тим часом партизанський рух у РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… – попередив він.

Історія про українські ДРГ у РФ – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в РФ стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів… Зараз дивляться — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 2, 2023

Сьогодні російські ЗМІ та Telegram-канали поширили провокативну інформацію про те, що нібито група “українських диверсантів” проникла до Брянської області та взяла у заручники жителів села Сушани, і там триває бій.