Март, 02 в 15:57

Массированные ракетные атаки России на Украину могут остаться в прошлом. Враг сейчас ищет новую тактику ударов.

Об этом рассказала сегодня на брифинге спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

– Мы говорим, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики, – подчеркнула она.

Гуменюк обратила внимание, что перерывы между ракетными ударами РФ постоянно растут. Во время последних атак враг применял по несколько ракет, массированных запусков не было.

Сейчас смотрят

Иногда войска РФ комбинируют удары с моря и воздуха, а также используют небольшие партии иранских дронов-камикадзе Shahed (Шахед). Если раньше агрессор запускал более 20 беспилотников за раз, то сейчас в среднем 4-8.

– Они сейчас выискивают тактику, которая позволит им и обезвредить нашу ПВО, и нанести результативный удар. Поскольку предыдущие массированные атаки у них получались не столь результативными, как они рассчитывали, — отметила Гуменюк.

Она напомнила, что у России уменьшаются запасы ракет. А производство новых, хоть и продолжается, однако не так быстро из-за влияния западных санкций.

– Объективная ситуация состоит в том, что ракет уже гораздо меньше, но все еще есть. Производство почти остановлено, но все еще есть. Поэтому надо осознавать, что мощность врага не уничтожена полностью. Она еще имеет признаки жизни и производит продукты убийства, – добавила Гуменюк.

Как известно, Россия увеличила количество кораблей в Черном море до 13 единиц. Среди них есть четыре ракетоносителя с 24 крылатыми ракетами Калибр.

В конце февраля в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что за время полномасштабной войны РФ нанесла почти 5 тыс. ракетных и около 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине.

Источник: Military Media Center, Военное телевидение Украины