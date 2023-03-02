Березень, 02 в 15:57

Масовані ракетні атаки Росії на Україну можуть залишитися в минулому. Зараз ворог шукає нову тактику ударів.

Про це розповіла сьогодні на брифінгу речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.

– Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися в минулому, а зараз ворог перебуває на етапі пошуку нової тактики,– наголосила вона.

Гуменюк зауважила, що перерви між ракетними ударами РФ постійно зростають. Під час останніх атак ворог застосовував по кілька ракет, масованих запусків не було.

Зараз дивляться

Інколи війська РФ комбінують удари з моря й повітря, а також застосовують невеликі партії іранських дронів-камікадзе Shahed (Шахед). Якщо раніше агресор запускав і понад 20 безпілотників за раз, то зараз у середньому 4-8.

– Вони зараз вишукують ту тактику, яка дозволить їм і знешкодити нашу ППО, і завдати результативного удару. Оскільки попередні масовані атаки в них виходили не такими результативними, як вони розраховували, – зазначила Гуменюк.

Вона нагадала, що у Росії зменшуються запаси ракет. А виробництво нових, хоч і триває, проте не так швидко – через вплив західних санкцій.

– Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинено, але все ще є. Тому треба усвідомлювати, що потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує засоби вбивства, – додала Гуменюк.

Як відомо, Росія збільшила кількість кораблів у Чорному морі до 13 одиниць. Серед них є чотири ракетоносії із 24 крилатими ракетами Калібр.

Наприкінці лютого в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що з час повномасштабної війни РФ завдала майже 5 тис. ракетних і близько 3,5 тис. авіаційних ударів по Україні.

Джерело: Military Media Center, Військове телебачення України