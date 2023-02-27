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Факты / Україна

Запасы почти на нулях: Буданов назвал закономерность в ракетных ударах РФ по Украине

Юлия Соколова, редактор ленты
Російська ракета
Фото: Depositphotos

Во время ракетных атак РФ на Украину наблюдается единственная закономерность: перерывы между ними постоянно растут, а количество выпущенных ракет уменьшается.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки.

Он напомнил, что наше государство уже пережило более 20 массированных ракетных обстрелов.

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– В принципе, это как статистика уже идет. Единственная закономерность, что каждый раз время между ракетными ударами увеличивается, а количество ракет в ударах уменьшается. Вот единственная закономерность, – отметил Буданов.

Он объяснил, что единственной причиной такой тенденции является уменьшение запасов ракет у страны-агрессора.

– Они уже, в принципе, сидят почти на нулях, – подчеркнул Буданов.

Украинцев готовили к тому, что РФ нанесет полномасштабный ракетный удар в течение 23-24 февраля, на годовщину полномасштабного вторжения. Однако этого не произошло.

Но это не повод игнорировать воздушные тревоги. Не исключена угроза новых ударов войск РФ.

В ночь на 27 февраля оккупанты атаковали Украину 14 дронами-камикадзе типа Shahed.

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Источник: Голос Америки
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