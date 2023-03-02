Россияне устанавливают противотанковые заграждения в Белгородской области – Генштаб ВСУ
На территории РФ россияне продолжают инженерное оборудование местности.
По данным, имеющимся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работы продолжаются в приграничных районах Белгородской области.
Известно, что там захватчики устанавливают противотанковые заграждения.
Напомним, о том, что Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной, Генеральный штаб ВСУ сообщал еще в начале декабря 2022 года.
Так, фортификационное оборудование оборонных позиций началось в Курской и Белгородской областях.
Хотя, по данным разведки Минобороны Великобритании, копать траншеи в Белгороде россияне начали с апреля 2022 года.
Системы, которые захватчики начали устанавливать в декабре, отмечали тогда британские разведчики, предназначенные для отражения механизированного нападения.
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Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Настоящий Гладков