Март, 02 в 6:40

На территории РФ россияне продолжают инженерное оборудование местности.

По данным, имеющимся в распоряжении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, работы продолжаются в приграничных районах Белгородской области.

Известно, что там захватчики устанавливают противотанковые заграждения.

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Напомним, о том, что Россия начала расширять оборонительные позиции вдоль своей международной границы с Украиной, Генеральный штаб ВСУ сообщал еще в начале декабря 2022 года.

Так, фортификационное оборудование оборонных позиций началось в Курской и Белгородской областях.

Хотя, по данным разведки Минобороны Великобритании, копать траншеи в Белгороде россияне начали с апреля 2022 года.

Системы, которые захватчики начали устанавливать в декабре, отмечали тогда британские разведчики, предназначенные для отражения механизированного нападения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 372-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Настоящий Гладков