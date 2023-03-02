Росіяни встановлюють протитанкові загородження в Бєлгородської області – Генштаб ЗСУ

Березень, 02 в 6:40

На території РФ росіяни продовжують інженерне обладнання місцевості.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, роботи тривають нині в прикордонних районах Бєлгородської області.

Відомо, що там загарбники встановлюють протитанкові загородження.

Зараз дивляться

Нагадаємо, про те, що Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною Генеральний штаб ЗСУ повідомляв ще на початку грудня 2022 року.

Так, фортифікаційне обладнання оборонних позицій почалось у Курській та Бєлгородській областях.

Хоча, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, копати траншеї в Бєлгороді росіяни почали ще з квітня 2022 року.

Системи, які загарбники почали встановлювати в грудні, зауважували тоді британські розвідники, призначені для відбиття механізованого нападу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Настоящий Гладков