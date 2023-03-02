Росіяни встановлюють протитанкові загородження в Бєлгородської області – Генштаб ЗСУ
На території РФ росіяни продовжують інженерне обладнання місцевості.
За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, роботи тривають нині в прикордонних районах Бєлгородської області.
Відомо, що там загарбники встановлюють протитанкові загородження.
Нагадаємо, про те, що Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною Генеральний штаб ЗСУ повідомляв ще на початку грудня 2022 року.
Так, фортифікаційне обладнання оборонних позицій почалось у Курській та Бєлгородській областях.
Хоча, за даними розвідки Міноборони Великої Британії, копати траншеї в Бєлгороді росіяни почали ще з квітня 2022 року.
Системи, які загарбники почали встановлювати в грудні, зауважували тоді британські розвідники, призначені для відбиття механізованого нападу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 372-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Настоящий Гладков