Березень, 03 в 19:02

Інформаційне поле Росії здебільшого складається з переписувань історії, маніпулювання фактами чи штучним створенням чуток про “швидке падіння” Києва після чергової “надважливої” заяви російського диктатора. А медіа, які вважаються ліберально-опозиційними і потенційно можуть зіпсувати суспільно-політичну думку у країні, тримає під суворим наглядом Роскомнадзор (Роскомнагляд).

Проєкт журналістів і IT-фахівців KibOrg News отримав базу даних Роскомнагляду на більш ніж 500 гігабайтів і дослідив, як у Росії працює система цензури та пропаганди.

Як пишуть самі автори, отримавши доступ до листувань працівників Роскомнагляду, вони дізналися, наскільки співробітники турбуються за безпеку та захищеність даних організації.

Зараз дивляться

Фактично Роскомнагляд – це один із найважливіших інструментів Кремля для ведення гібридних війн зі світом, зокрема інформаційної – з Україною, репресій проти незалежних і непровладних ЗМІ, а також зомбування населення.

Не лише блокування ЗМІ: хакери злили базу даних Роскомнагляду і показали його роботу / 5 фотографий

Дослідивши базу даних Роскомнагляду, KibOrg News пише, що ця структура, окрім постійного моніторингу та корегування інформпростору Росії під потреби чинної владної верхівки, невпинно створює досьє на опозиційні ЗМІ незалежно від їхнього розміру та популярності.

– Коли Росія анексувала Кримський півострів, відповідно одразу ж впровадила й свою інформаційну політику. Окрім випалювання кримськотатарської ідентичності, переслідування проукраїнських активістів та псування історичних пам’яток, у Криму були заблоковані майже усі опозиційні медіа.

Найпопулярніші видання – як Центр журналістських розслідувань, Крим.Реалії та кримськотатарський ATR – були заборонені. Діяльність Центру відзначена як “антиросійська” й “антикримська”.

На російського політика Олексія Навального також є свої довідки. Перед його президентською кампанією у 2018 році Кремлю було важливо не допустити його до виборів, маргіналізувати електорат Олексія та перекрити доступ до його ресурсів.

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“Правоохоронні” органи РФ ж знайшли привід для блокування блогу, а також блокування сайту Умного голосования – інструменту для скоординованого голосування на будь-яких російських виборах за конкурентів путінської партії Єдина Росія. Самого ж Навального у 2020 році намагалися отруїти, а пізніше – ув’язнили.

Роскомнагляд також займається з’ясуванням стосунків з іноземними майданчиками для розгляду низки питань, серед яких блокування Instagram-акаунтів Рамзана Кадирова, пропагандистських YouTube-каналів і з’ясувань причини блокування Twitter-акаунта російського посольства у Сирії.

Не лише блокування ЗМІ: хакери злили базу даних Роскомнагляду і показали його роботу / 3 фотографии

У матеріалі йдеться, що будь-які злодіяння проти свобод людини, зокрема в окупованому Криму, здійснюються руками робітників органу. KibOrg News опублікував телефонні довідники співробітників Роскомнагляду для внутрішнього користування редакції 2022 року.

Керівницею “управління Федеральної служби з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій” в окупованому Криму та Севастополі є Дунаєва Вікторія Віталіївна. Її заступником раніше був Крашенінніков Петро Олексійович. Але, судячи з останніх оновлень на сайті органу, його на посаді замінила Кучина Наталія Олександрівна.

Серед інших осіб, які належать до “управління” на окупованому півострові, також Голубєв Сергій Михайлович, який обіймає посаду “спеціаліста-експерта”. До його обов’язків входить зокрема проведення систематичних спостережень щодо ЗМІ та моніторинг “зловживання свободою масової інформації”.

Ще дві посади провідного фахівця-експерта та фахівця другого розряду – порожні. У розділі вакансій на сайті Роскомнагляду станом на серпень 2022 року було дві посади: провідний спеціаліст-експерт відділу контролю та нагляду у сфері зв’язку і провідний спеціаліст-експерт відділу контролю та нагляду у сфері ЗМІ.

Є також наказ щодо комісії на заміщення вакантних посад від 18 січня 2023 року. До складу, окрім Дунаєвої Вікторії, зокрема входять:

Фролов Дмитро Євгенійович – провідний спеціаліст-експерт відділу організаційної, фінансової роботи та кадрів, секретар комісії;

Богданєвіч Сніжана Геннадіївна – начальниця відділу контролю та нагляду у сфері зв’язку;

Набокова Ксенія Андріївна – начальниця відділу контролю та нагляду у сфері масових комунікацій;

Мініна Олена Володимирівна – начальниця відділу організаційної, фінансової роботи та кадрів.

До незалежних експертів комісії залучені Сімченко Наталя Олександрівна – докторка економічних наук, професорка, завідувачка катедри управління персоналом Інституту економіки та управління Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського, а також кандидатка економічних наук та доцентка кафедри управління персоналом Яновська Анна Анатоліївна.

Закони Росії захищають не громадян, а владну верхівку, і саме цим займається розглянутий нами федеральний орган Роскомнагляд.

Джерело: KibOrg News