Февраль, 09 в 11:02

В настоящее время некоторые территории Украины находятся под российской оккупацией. На них враг использует киберпространство для достижения своих целей: распространение ложной информации, а также получение данных владельцев устройств. Поэтому в киберпространстве нужно заботиться о безопасности. Особенно в военное время.

А значит, мы должны защититься от враждебных действий.

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Киберзащита на оккупированных территориях

1. Не пользуйтесь открытым Wi-Fi для онлайн-банкинга и передачи конфиденциальных данных.

2. Установите VPN. Это может быть ExpressVPN, Surf Shark, CyberGhost VPN, NordVPN или другие. Но будьте осторожны: существует много российских VPN, которые могут передавать ваши данные. Используйте западные версии ProtonVPN, TunnelBear, Psiphon, Mullvad и т.д.

Сейчас множество VPN-сервисов предлагают бесплатные тарифы для украинцев, и надежнее приобрести платный тариф, использовать его на всех устройствах и никогда не выключать.

Кибербезопасность на временно оккупированных территориях: как уберечь себя и защитить личную информацию / 13 фотографий

3. Всегда блокируйте телефон/ноутбук/планшет после завершения работы.

4. Выключайте геолокацию в фоновом режиме девайсов. Так ваши движения труднее будет отслеживать.

5. Ограничьте количество личной информации, хранящейся в телефоне: домашний адрес, сведения о родственниках и т.д.

Безопасный смартфон

Если враг конфискует телефон, есть возможность с помощью криминалистических мер восстановить и проанализировать информацию. Поэтому приучите себя к регулярному удалению из устройств всей чувствительной информации, которая может показаться врагу провокационной.

Но:

Не вычищайте телефон до “стерильности” – это также вызовет подозрение у врага. Оставьте нейтральные видео, музыку и т.д.

Выключайте автосохранение мультимедиа из переписок на телефоне (Telegram, Viber, Whatsapp).

Понятно, что есть риск потерять необходимую информацию, контакты близких и экстренных служб. Поэтому необходимую информацию следует сохранить за пределами устройств: записать на бумаге, фото и видео загрузить в облачное хранилище (Google Drive, iCloud).

Что следует удалять:

Любую патриотическую информацию.

Шутки и мемы о враге.

Фото военных, даже родных и друзей, и оккупантов тоже.

Фото, подтверждающие военные преступления россиян.

Резервные копии смартфона.

Группы и переписки, которые могут представлять угрозу для вас или близких, военных ВСУ.

Безопасный интернет

На оккупированных территориях возможен перехват и прослушивание разговоров. Поэтому следует разделить мобильную голосовую связь и мобильную интернет-связь.

Обычные звонки, смс-сообщения полностью контролируются теми, кто контролирует инфраструктуру мобильного оператора.

Не стоит говорить или писать в смс важную информацию, лучше воспользоваться любым мессенджером. Интернет-связь считается более защищенной от перехвата, если вы пользуетесь популярными сервисами, такими как WhatsApp, Signal, Facebook и т.д.

Если же вы пользуетесь российскими сервисами, типа vk, mail, yandex, sip-телефония, то спецслужбы РФ имеют полный доступ ко всем данным, которые ваше устройство передает этому сервису – геолокация, IP-адрес, содержимое разговоров, данные об использовании других программ и сервисов и многое другое.

Установите приложения, которые проверяют телефон на наличие шпионских приложений или файлов (для iPhone – iVerify, Android – Root Checker App).

При пересечении границы при эвакуации на вражеских блокпостах могут скопировать данные с устройства, подсадить вредоносную программу. Установите антивирус на устройстве с Windows – но не российского производства (можно Norton, Avast, Bitdefender, AVG, McAfee или другие).

Специалисты рекомендуют антивирусные программы: Avast, ESET, McAfee, Zillya.

Загружать антивирус нужно только с официального сайта разработчика или проверенных источников (Play Market, App Gallery, App Store и Google Play), чтобы не попасть на подделку. Регулярно обновляйте антивирус.

Также проверяйте антивирусом USB-накопители и другие устройства, подключаемые к компьютеру.

Как безопасно просматривать сайты

Что действительно защищает режим конфиденциальности в браузере?

Жителям оккупированных территорий может быть полезен анонимный пересмотр, но нужно знать некоторые особенности его использования.

Несмотря на то, что режим конфиденциальности добавляет определенную защиту в интернете, эксперты говорят, что он не предотвращает полное отслеживание пользователя.

Параметры конфиденциальности имеют разные названия – частный просмотр в Safari и Firefox и режим анонимного просмотра в Chrome, но функциональные возможности схожи.

В этих приватных режимах выбранный браузер не ведет журнал посещенных сайтов, кэшированных страниц или сохранений.

Safari имеет выбор Скрыть IP-адрес отдельно от режима частного просмотра, который, когда включен, посылает информацию двум разным объектам. Причем один получает IP-адрес пользователя, но не пересматриваемый веб-сайт, а другой получает веб-сайт, но не IP-адрес.

Так что ни у одного нет полной информации о пользователе. Другие браузеры также имеют параметры маскировки IP-адресов, такие как расширение VPN или возможности отключения Geo IP, не позволяющие браузерам сообщать веб-сайт о местонахождении пользователя.

Chrome дает возможность пользователям блокировать посторонние файлы cookie даже в режиме анонимного просмотра, а Firefox добавил функцию полной защиты файлов cookie, а также разумную блокировку, чтобы позволить посторонним авторизироваться через такие сайты, как Facebook или Twitter, и одновременно работать над предотвращением отслеживания.

Кроме режимов приватного просмотра, есть и другие способы увеличить цифровую конфиденциальность.

VPN скрывает IP-адрес, чтобы сделать пользователя более анонимным в интернете.

Эксперты по конфиденциальности свидетельствуют, что пользователи интернета также могут выбрать браузер Tor, безопасный и анонимный вариант, использующий несколько промежуточных серверов, чтобы не позволить полностью отслеживать деятельность.

Но эксперты все же подчеркивают, что онлайн-активность пользователей интернета принципиально не конфиденциальна, независимо от настроек браузера. И хотя очистка истории веб-просмотра и очищение кэш-памяти файлов cookie затрудняет восстановление данных для третьих сторон, это все равно возможно с помощью определенных инструментов.

Материал подготовлен в рамках информационной кампании Жизнь в оккупации.