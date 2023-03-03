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Факти / Україна

Піхотою нічого не виходить: Гайдай розповів про зміни в тактиці РФ біля Кремінної

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Війна в Україні ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська почали експериментувати з тактикою наступу на Кремінському напрямку.

Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, окупанти пробують наступати в різний спосіб у районі міста Кремінна. Наприклад, атаки малими групами виявилися неефективними, тож тепер війська РФ кидають у бій більше важкої техніки.

Зараз дивляться

Зокрема, була помічена російська бойова машина підтримки танків Термінатор. Попередню нещодавно знищили українські військові.

– Що стосується Кремінної, там ворог постійно намагається змінити тактику. То малими групами йдуть, то йдуть великими – по три роти піхоти, то піхота разом із важкою технікою. Зараз вони зрозуміли, що піхотою нічого не виходить, намагаються проходити важкою технікою. Це і танки, і знову кинули в бій Термінатори, – зазначив Гайдай.

Карта боїв у Луганській області

Мапа: Deep State

Він також прокоментував ситуацію в районі селища Білогорівка. Декілька днів поспіль там відбувалися важкі бої. Після провальних атак ворог розстрілює позиції українських військових з важкого озброєння.

– Зараз ворог починає просто розстрілювати позиції наших захисників важким калібром. Це і реактивні системи залпового вогню, і артилерія, і танки, і щось ще навіть важче, – заявив Гайдай.

Водночас на Сватівському напрямку ситуація більш спокійна. Минулої ночі українські воїни накрили вогнем російську колону. У ворога чисельні втрати і в особовому складі, і в техніці.

Наприкінці лютого Сергій Гайдай розповідав, що найважчим напрямком на Луганщині є ділянка фронту в районі Кремінної, де ворог збільшив кількість обстрілів і наступів.

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Джерело: Telegram-канал Сергія Гайдая

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