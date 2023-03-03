Березень, 03 в 1:12

Незалежно від того, що розмір діаметра снарядів у танків Т-72 більший, ніж у німецьких Leopard 2, перевага все ж таки на боці у західних бойових танків.

Про це на своєму Youtube каналі розповів військовий експерт Олег Жданов.

Його запитали, які снаряди потужніші, у радянських танків Т-72, які переважно використовує Росія, чи в німецьких Leopard 2, які використовуватимуть українські Збройні сили, враховуючи їхній різний калібр.

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– Я вам скажу так, що снаряд у Leopard 2 набагато потужніший, ніж снаряд у Т-72. І справа не в калібрі. Те, що у танка Leopard калібр менший, це ні про що не говорить. Річ у тім, що західні виробники використовують вибухові речовини більш високої якості. Сталь стінок снаряда зі сталі вищої якості. Снаряд західного виробництва має тонші стінки і більше вибухової речовини, коли ж снаряд радянського чи пострадянського виробництва має більш товсті стінки, – сказав він.

За словами Жданова, у танків Т-72 використовується вуглецева сталь, яка є крихкою, щоб розлітатися на більшу кількість осколків, але водночас є менша кількість вибухової речовини.

– Плюс порох, який використовується під час пострілу з танка. У Leopard німецькі порохи кращі: вони менш натуральні, вони більш синтетичні, але вони кращі. Відповідно дальність прямого пострілу у Leopard 2 більша. А це для танка є основним показником, – пояснив експерт.

Крім того, Олег Жданов нагадав, що німецькі танки мають набагато кращу стабілізацію ствола, ніж радянські танки Т-72.