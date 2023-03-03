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Факты / Україна

В Енакиево Донецкой области упал российский самолет

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
В Енакиево Донецкой области упал российский самолет

В оккупированном Енакиево в Донецкой области упал российский самолет.

Как сообщили впоследствии российские СМИ, “мэр” Енакиево от окупантов Роман Храменко подтвердил падение летательного аппарата. Вместе с тем он заявил, что оба летчика авиасудна катапультировались.

– В небе над Енакиево сбит российский самолет. Это глубокий тыл, поэтому сбили, скорее всего, сами россияне своим криворуким ПВО, – также написал в своем Telegram-канале журналист Денис Казанский.

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Кроме того, спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук тоже отметил, что “есть версия, что москали отработали по своему самолету”.

К слову, 2 февраля в российском Ульяновске в ангаре взорвался самолет Ил-76.

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