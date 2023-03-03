У Єнакієвому на Донеччині впав російський літак

Березень, 03 в 14:43

В окупованому місті Єнакієве у Донецькій області впав російський літак.

Як повідомили згодом російські ЗМІ, “мер” Єнакієвого від окупантів Роман Храменко підтвердив падіння літального апарату. Разом з тим він заявив, що обидва льотчики авіасудна катапультувалися.

– У небі над Єнакієвим збитий російський літак. Це глибокий тил, тому збили, швидше за все, самі росіяни своїм криворуким ППО,

– також написав у своєму Telegram-каналі журналіст Денис Казанський.

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Крім того, речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук теж зазначив, що “є версія, що москалі відпрацювали по своєму літаку”.

До речі, 2 лютого у російському Ульяновську в ангарі вибухнув літак Іл-76.